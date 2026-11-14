Temporal en Embarcación: la Provincia prepara la reconstrucción

La Provincia y el municipio de Embarcación comenzaron a planificar la reconstrucción tras el temporal. El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, explicó que esa etapa se pondrá en marcha una vez superada la emergencia, mientras sigue la entrega de chapas, colchones, agua y alimentos.

Mimessi y el intendente Carlos Funes encabezaron una segunda reunión del Comité de Emergencia Climática para coordinar la asistencia y los relevamientos en los barrios afectados.

El agua volvió para el 90% de la población

De acuerdo con el balance provincial del viernes 13 de noviembre, Aguas del Norte había restablecido el abastecimiento para el 90% de la población. La empresa mantenía el reparto con camiones cisterna en los sectores donde persistían las dificultades.

EDESA informó que había recuperado alrededor del 65% del suministro eléctrico. Las cuadrillas trabajaban en la reparación de postes y líneas de media tensión. En paralelo, los equipos de emergencia habían despejado el 80% de las calles en los 27 barrios intervenidos y habilitado el acceso al hospital local.

Salud recorre los barrios casa por casa

Los equipos sanitarios comenzaron a visitar los sectores más afectados, entre ellos el barrio Las Moras. En las recorridas entregan pastillas potabilizadoras y completan esquemas de vacunación. La atención prioriza a embarazadas, recién nacidos, pacientes en diálisis y personas con enfermedades crónicas.

Entre los casos que requirieron mayor atención, una niña de dos años fue trasladada en avión sanitario al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta para una intervención quirúrgica por una lesión en el cráneo.