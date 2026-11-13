Temporal en Embarcación: estiman que las ráfagas rondaron los 100 km/h

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó en Pelo & Barba, por Aries, que los vientos que derribaron árboles y postes en Embarcación el jueves fueron, según su análisis, producto de un reventón descendente. La extensión de los daños fue uno de los indicios que tomó en cuenta para diferenciarlo de un tornado.

Cómo se formó el reventón en Embarcación

Escobar recordó que para la zona regía una alerta amarilla por tormentas desde el mediodía hasta la medianoche. Explicó que el aire cálido y húmedo cerca de la superficie interactuó con aire frío en altura, en condiciones que favorecieron el desarrollo de nubes de tormenta de gran tamaño.

Dentro de esas nubes, el aire frío y denso puede caer bruscamente. “Como no puede seguir por el suelo, lo que hace es como pega, rebota y se expande hacia los costados”, describió. Ese flujo puede generar ráfagas intensas en un área de varios kilómetros.

Qué indican los daños y cómo estimó la fuerza del viento

El meteorólogo señaló que los daños se extendieron sobre un área amplia y en distintas direcciones. En su análisis, esa distribución es compatible con ráfagas que se abren hacia los costados al llegar al suelo. En un tornado, explicó, el viento gira alrededor de un eje.

Escobar estimó que las ráfagas pudieron ubicarse entre 85 y 100 km/h e incluso superar ese rango. Aclaró que calculó la intensidad a partir de los videos y de la caída de árboles y postes, porque en la zona no había un anemómetro para medirla.