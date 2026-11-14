Japón le ganó 3-2 a Brasil con un gol en tiempo de descuento

Japón venció 3-2 a Brasil este sábado 14 de noviembre en un amistoso internacional. El equipo de Carlo Ancelotti levantó un 2-0 en contra con un doblete de Vinícius Júnior y perdió el partido en el primer minuto del descuento.

Japón sacó dos goles de ventaja y Vinícius empató el partido

Takefusa Kubo abrió el marcador con un zurdazo al primer palo tras quedar mano a mano con el arquero. Cuatro minutos después, Keito Nakamura amplió la ventaja con un derechazo dentro del área, tal como detalló 442, el sitio deportivo de Perfil.

Vinícius descontó a los 33 minutos con un remate desde afuera del área que se metió en el ángulo. En el complemento, el delantero del Real Madrid volvió a marcar a los 75 y puso el 2-2.

Sakamoto definió el amistoso a los 91 minutos

Cuando el partido se encaminaba al empate, la pelota quedó suelta en el área brasileña tras una serie de rebotes. Sakamoto remató de cerca y selló el 3-2 para Japón.