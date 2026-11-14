Sico y Jama habilitados: horarios para cruzar a Chile, Bolivia y Paraguay

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que Sico y Jama están habilitados para cruzar a Chile este sábado 14 de noviembre. El reporte provincial también detalló los horarios de los pasos hacia Bolivia y Paraguay.

Chile: a qué hora abren Sico y Jama

El paso Sico, en Salta, está habilitado de 9 a 19 para todo tipo de vehículos. Jama, en Jujuy, permite el cruce de 8 a 20, según el reporte provincial.

El paso Socompa funciona de 5 a 21 y está reservado al tránsito ferroviario.

Bolivia y Paraguay: qué cruces funcionan y hasta qué hora

Hacia Bolivia, el puente internacional de Aguas Blancas, Salvador Mazza y Los Toldos figuran habilitados las 24 horas. El cruce en chalanas de Aguas Blancas opera de 6 a 20.

Hacia Paraguay, el paso Misión La Paz está habilitado de 7 a 20 para vehículos y peatones. El informe prevé una máxima de 40 °C en la zona.

Defensa Civil recomendó consultar el estado de los cruces antes de salir. El pronóstico incluye lluvias y tormentas en sectores de la frontera con Bolivia.