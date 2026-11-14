Aeropuerto de Salta: demoras en dos vuelos a Aeroparque y uno desde Rosario

El tablero de Aeropuertos Argentina registraba dos partidas y un arribo demorados en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes a las 8:20 de este sábado 14 de noviembre. La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que la terminal operaba con normalidad.

A qué hora salen los vuelos demorados a Aeroparque

El vuelo AR 1495, programado para las 11:30, figuraba con salida estimada a las 13:10. El AR 1497, previsto para las 14:30, aparecía demorado hasta las 15:30.

Cuándo llega el vuelo desde Rosario

El vuelo AR 1508 tenía previsto aterrizar en Salta a las 13:50. En el tablero figuraba con llegada estimada a las 14:30, 40 minutos después del horario original.

Defensa Civil recomendó a los pasajeros confirmar el horario con su aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.