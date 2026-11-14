Aeropuerto de Salta: demoras en dos vuelos a Aeroparque y uno desde Rosario

Alerta por tormentas en Salta: dónde se esperan hasta 70 mm de lluvia
Ivana ChañiSalta14/11/2026
El pronóstico para este sábado 14 de noviembre incluye ráfagas fuertes, actividad eléctrica y posible granizo. Los acumulados varían según la zona.
El tablero de Aeropuertos Argentina registraba dos partidas y un arribo demorados en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes a las 8:20 de este sábado 14 de noviembre. La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que la terminal operaba con normalidad.
El vuelo AR 1495, programado para las 11:30, figuraba con salida estimada a las 13:10. El AR 1497, previsto para las 14:30, aparecía demorado hasta las 15:30.
El vuelo AR 1508 tenía previsto aterrizar en Salta a las 13:50. En el tablero figuraba con llegada estimada a las 14:30, 40 minutos después del horario original.
Defensa Civil recomendó a los pasajeros confirmar el horario con su aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.