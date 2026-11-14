Cortes de agua en la zona oeste alta de Salta por turbiedad en las fuentes de captación

Alerta por tormentas en Salta: dónde se esperan hasta 70 mm de lluvia
Ivana ChañiSalta14/11/2026
El pronóstico para este sábado 14 de noviembre incluye ráfagas fuertes, actividad eléctrica y posible granizo. Los acumulados varían según la zona.
Vecinos de la zona oeste alta de la ciudad de Salta registran cortes de agua o baja presión este sábado 14 de noviembre. Aguas del Norte informó que la afectación se debe a la turbiedad en las fuentes de captación y que el horario de normalización está por confirmarse.
El aviso de la empresa incluye a los siguientes barrios y sectores:
Aguas del Norte mantendrá disponible la entrega de agua con camiones cisterna mientras dure la interrupción. Los usuarios pueden consultar por el servicio al 0800 8888 2482 o por WhatsApp al 3875 838387.