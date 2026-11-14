Cortes de agua en la zona oeste alta de Salta por turbiedad en las fuentes de captación

Vecinos de la zona oeste alta de la ciudad de Salta registran cortes de agua o baja presión este sábado 14 de noviembre. Aguas del Norte informó que la afectación se debe a la turbiedad en las fuentes de captación y que el horario de normalización está por confirmarse.

Qué barrios están afectados

El aviso de la empresa incluye a los siguientes barrios y sectores:

El Rosedal, Divino Niño Jesús, Lomas de Medeiro, Las Costas, Alto La Viña, Balcones de Belgrano, San Silvestre, Islas Malvinas, Villa Los Sauces, asentamiento Los Profesionales y Costa Azul (Cooperativa Policial).

Nuestra Señora del Carmen, Roberto Romero, San Isidro, El Cambio, Palermo III, La Magdalena, La Alborada, Palermo II, Ampliación San Isidro, Parque Oeste, 17 de Mayo, Jesús María y J. C. García Basalo.

Grand Bourg, Los Pinos, Villa Primavera, asentamiento Alta Tensión (sección L), Los Profesionales, 107 Dúplex, Plan Procrear, Las Leñas II, San Cayetano, Las Leñas I, Los Pinos II y Puerto Argentino.

Santa Rita (sección T), Virgen del Rosario, Villa Las Palmeras I, II y IV, Los Olivos, Bicentenario, Palermo I, Gustavo Leguizamón, San Ramón, Martín M. de Güemes (sección T), Las Palmeras III y V y Ampliación Virgen del Rosario.

Cómo consultar por el reparto de agua

Aguas del Norte mantendrá disponible la entrega de agua con camiones cisterna mientras dure la interrupción. Los usuarios pueden consultar por el servicio al 0800 8888 2482 o por WhatsApp al 3875 838387.