Pirotecnia y neurodivergencias: harán una charla gratuita en el Teatro Municipal

La Municipalidad de Salta y la Fundación Espectro Salta organizan un conversatorio sobre el impacto de la pirotecnia sonora y cómo prevenir situaciones de sobrecarga sensorial durante las fiestas de fin de año.

Cómo inscribirse al conversatorio

La actividad se realizará en el Teatro Municipal, en avenida Paraguay 1240. Según informó el municipio, las personas interesadas pueden inscribirse por WhatsApp al 387 683 2268.

Cómo afectan los ruidos fuertes y qué temas se abordarán

La jornada abordará la relación entre los ruidos fuertes y la sobrecarga sensorial, con estrategias para anticipar y acompañar situaciones de crisis. También se hablará del rol de las familias, las escuelas y los profesionales durante los festejos.

Participarán la psicóloga Elizabeth Guerrero Alvarado, el profesor Cristian Santa Cruz y Mónica Movane, gestora cultural e integrante de la Fundación Espectro Salta.