Operativo en el canal Esteco: limpiaron el cauce y despejaron los puentes ante posibles lluvias

La Municipalidad de Salta realizó el viernes un operativo de limpieza en el canal Esteco para facilitar el escurrimiento del agua ante posibles lluvias intensas.

Retiraron residuos del cauce

Juan Pablo Farfán, director general de la Patrulla Ambiental, explicó que las cuadrillas retiraron basura y otros elementos acumulados que podían entorpecer el drenaje. El municipio informó que continúa con el mantenimiento preventivo de canales y desagües pluviales en distintos puntos de la ciudad.

La Policía intervino debajo de los puentes

Durante el operativo, efectivos de la Comisaría Segunda desalojaron a personas que ocupaban espacios bajo los puentes. Según Farfán, la intervención buscó mantener despejados esos sectores y el cauce para reducir el riesgo de anegamientos.