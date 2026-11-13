La Libertad Avanza presiona para revisar la suspensión de Maximiliano Casasola

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el concejal Gonzalo Nieva - miembro de la Comisión de Disciplina y Juicio Políticp - informó sobre el pedido que realizó el bloque libertario para revisar la suspensión de Maximiliano Casasola, suspendido por una causa de violencia de género en su contra.

Explicó el edil que la presentación formal busca forzar una revisión de la medida disciplinaria que apartó a Casasola de sus funciones. Sin embargo, advirtió, desde la conducción legislativa recordaron que las sanciones aplicadas a los representantes tienen un carácter eminentemente político y no jurídico, lo que desvincula el veredicto institucional del simple trámite judicial.

Indicó que, para abordar el pedido, a los presidentes de los distintos bloques les corresponderá emitir un dictamen que posteriormente deberá ser debatido y votado en el pleno del recinto.

No obstante, ante la sensibilidad del caso, Nieva apuntó que los ediles consideran que la premisa fundamental debe ser la prudencia, exigiendo extremar los recaudos reglamentarios.

Finalmente, indicó que, como parte de este procedimiento, se solicitarán informes formales a la Justicia para corroborar la inexistencia de otras causas pendientes contra el concejal, mientras el debate sobrevuela una cuestión central para la institución: la exigencia de una ética y moral acordes a la investidura que demanda la representación pública.