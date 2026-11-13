Neuquén pone en marcha el 2027 con un cierre de alianzas en tres semanas

La resolución firmada por el juez Jorge Sepúlveda, a partir del decreto dictado por el gobernador Rolando Figueroa, establece plazos sumamente acotados que obligarán a los partidos políticos a definir sus estrategias de inmediato. El primer hito clave tendrá lugar el próximo 4 de diciembre, fecha límite fijada para solicitar el reconocimiento de alianzas, mientras que una semana después, el 11 de diciembre, vencerá el plazo para la presentación formal de candidaturas. Este acelerado armado político culminará con el inicio oficial de la campaña el 16 de diciembre, en plenas fiestas de fin de año y con la votación programada para el próximo 14 de febrero.

El desdoblamiento de la elección provincial busca aislar el debate local de la dinámica de los comicios presidenciales previstos para octubre, permitiendo que Figueroa ponga en juego su proyecto de gestión con autonomía. En las urnas, los neuquinos no solo definirán la gobernación y la vicegobernación, sino que también renovarán la totalidad de las 35 bancas titulares de la Legislatura provincial y elegirán diversas autoridades municipales, utilizando en todo el territorio el sistema de Boleta Única Electrónica.

Con la publicación del padrón provisorio en marcha y un riguroso cronograma que se extenderá durante todo enero con la oficialización de pantallas y mesas de votación, la dirigencia política local se enfrenta a un cierre de año sin tregua. La disputa en Neuquén no solo marcará el pulsor inicial de la política nacional para el período entrante, sino que pondrá a prueba la capacidad de acuerdo de oficialistas y opositores en tiempo récord.

(Con información de Ámbito)