Rallé confirmó que las Elecciones salteñas serán el 16 de mayo

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el diputado por Gral. Güemes y presidente del bloque oficialista en la Cámara, Germán Rallé, confirmó que las elecciones provinciales 2027 serán el domingo 16 de mayo.

“Al 16 de mayo lo tenemos confirmado. Se renueva el 50% de Diputados, también Senadores y la totalidad de Intendentes, Gobernador y Vicegobernador”, aseguró el legislador.

En tanto, consideró que la sociedad atraviesa un tiempo complicado y que la situación se agrava día a día.

“La política debe entender que debemos hacer que haya más empatía por el dolor ajeno, más formación para atender situaciones que desbordan a la sociedad”, apuntó.

Finalmente, Rallé advirtió que lo que acontece debe llevar a una reflexión sobre las prioridades que deben tener las administraciones, por ejemplo, solucionar la falta de empleo.