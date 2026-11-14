Estados Unidos reanudó los vuelos tras una falla que causó miles de cancelaciones

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó la noche del viernes 13 de noviembre la suspensión de despegues que había ordenado en todo el país por una falla de comunicaciones. Según informó Deutsche Welle, la medida dejó a decenas de miles de pasajeros en tierra y afectó también a vuelos internacionales y operaciones de carga.

Qué provocó la suspensión de los vuelos

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que una sobrecarga de datos en los sistemas de telecomunicaciones de la FAA generó inconsistencias en la información transmitida por los equipos. Ante esa situación, las autoridades apagaron el sistema como medida preventiva.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que se tratara de un ataque y desvinculó el incidente de la caída de Microsoft registrada el jueves. Duffy, por su parte, pidió al Congreso fondos de emergencia para modernizar la infraestructura de control aéreo.

Cuántos vuelos se cancelaron y cuándo se normalizará el servicio

De acuerdo con los datos de FlightAware citados por Deutsche Welle, se cancelaron casi 6.000 vuelos, incluidos servicios internacionales. FlightRadar registró al menos 4.700 cancelaciones y más de 10.000 demoras.

Duffy advirtió que recuperar los vuelos dependería de la disponibilidad de tripulaciones. La acumulación de cancelaciones y retrasos podría extender las complicaciones durante el fin de semana.