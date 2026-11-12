Jarsún apuntó contra los legisladores de LLA: “Buscan que a Salta le vaya mal para llegar al poder”

En diálogo con 'No es una tarde cualquiera' por Aries, el ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún, lanzó duras críticas contra los legisladores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), a quienes acusó de no defender los intereses de la provincia ante el Gobierno nacional.

“El gobernador tuvo que salir a pelearse con Nación por el C14 y C15. Y ahí es donde nosotros nos sentimos solos, cuando los legisladores nacionales, que en teoría son del mismo espacio político que el Gobierno nacional, no acompañan o no se dan cuenta de estas cosas o no pelean por su provincia”, expresó.

Jarsún advirtió que las decisiones sobre el futuro del sistema ferroviario podrían dejar a Salta fuera de proyectos de infraestructura durante décadas. Por eso, consideró que los representantes provinciales en el Congreso deberían involucrarse en las gestiones, independientemente de sus diferencias partidarias.

“Muchas veces se los invitó, muchísimas veces. Pero ellos tienen la postura muy clara, que es detonar todo y buscar el enojo en la gente”, afirmó y agregó: "Creo que lo que buscan es que a Salta le vaya mal para poder mostrar un fracaso en la gestión provincial y ellos tengan posibilidad de llegar al poder"