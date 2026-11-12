La pobreza urbana trepa al 33% y ya afecta a casi 10 millones de argentinos

Un nuevo informe de la Universidad Torcuato Di Tella encendió las alertas al registrar que el deterioro de los ingresos frente al costo de vida impulsó la pobreza urbana al 32,6%.
Economía12/11/2026Iván LuisIván Luis

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El relevamiento, a cargo del economista Martín González Rozada, detalla que la Canasta Básica Total aumentó un 36,1% interanual mientras los ingresos familiares apenas subieron un 27,2%, generando una brecha insostenible que dejó a unos 9,8 millones de personas por debajo de la línea de pobreza.

En paralelo, la indigencia se ubicó en el 7,1%, impulsada por un encarecimiento de los alimentos que volvió a superar la evolución de los salarios más bajos.

Tras un período de recuperación donde la desaceleración inflacionaria había permitido una leve baja del indicador, la tendencia se revirtió a partir de la segunda mitad de 2025 debido al impacto de las tarifas, los servicios y la informalidad laboral.

Con estos registros, el indicador vuelve a mostrar niveles preocupantes que ponen a prueba la capacidad de contención social frente al ajuste macroeconómico.

(Con información de Clarín)

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