La pobreza urbana trepa al 33% y ya afecta a casi 10 millones de argentinos

El relevamiento, a cargo del economista Martín González Rozada, detalla que la Canasta Básica Total aumentó un 36,1% interanual mientras los ingresos familiares apenas subieron un 27,2%, generando una brecha insostenible que dejó a unos 9,8 millones de personas por debajo de la línea de pobreza.

En paralelo, la indigencia se ubicó en el 7,1%, impulsada por un encarecimiento de los alimentos que volvió a superar la evolución de los salarios más bajos.

Tras un período de recuperación donde la desaceleración inflacionaria había permitido una leve baja del indicador, la tendencia se revirtió a partir de la segunda mitad de 2025 debido al impacto de las tarifas, los servicios y la informalidad laboral.

Con estos registros, el indicador vuelve a mostrar niveles preocupantes que ponen a prueba la capacidad de contención social frente al ajuste macroeconómico.

(Con información de Clarín)