El Senado aprobó el pliego de Fabián Vittar para la Corte salteña

En sesión especial, la Cámara de Senadores de la Provincia aprobó el pliego – enviado por el Ejecutivo – de Sergio Fabián Vittar para integrar la Corte de Justicia de Salta.

“Se ha dado cumplimiento a lo establecido por ley y se realizó el procedimiento participativo previo donde la ciudadanía se expresó respecto a la postulación”, informó el senador por Orán, Juan Cruz Curá.

En este sentido, explicó que se dio amplia difusión a los antecedentes curriculares del postulado a los efectos de la presentación de adhesiones, opiniones y observaciones, ello, con la finalidad de otorgar transparencia y garantizar la participación ciudadana.

“La postulación recibió 2625 adhesiones, 15 opiniones favorables y una observación fundada respondida por el postulante”, señaló.

Finalmente, el legislador resaltó que la Comisión de Acuerdos concluyó que Vittar reúne los requisitos de idoneidad que el cargo exige, “demostrado una continua prestación de servicio en la función judicial, la solvencia jurídica de sus decisiones y la responsabilidad asumida en las funciones que le ha tocado desempeñar”.

El pliego fue aprobado con el rechazo del senador de La Libertad Avanza.