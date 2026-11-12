Alerta por tormentas en Salta: qué zonas esperan granizo y lluvias de hasta 50 milímetros

Las tormentas previstas para este jueves 12 de noviembre podrían dejar hasta 50 milímetros de lluvia en sectores del norte de Salta. En los valles, el acumulado previsto es menor. En ambas zonas se esperan vientos fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las zonas alcanzadas por el aviso

Según el aviso difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta, en el norte provincial se esperan entre 20 y 50 milímetros en las yungas de Iruya, Santa Victoria y Orán, y en el departamento San Martín.

Para los valles de Cachi, Molinos, La Poma, Cafayate, La Caldera, San Carlos y Rosario de Lerma, el aviso prevé entre 20 y 40 milímetros. En ambos sectores, los acumulados podrían superar esos valores de manera puntual.

Qué recomiendan durante las tormentas

El organismo recomendó evitar los caminos rurales y las zonas inundables, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y no refugiarse debajo de árboles o postes durante la actividad eléctrica. Si es necesario conducir, pidió hacerlo con precaución por la posible acumulación de agua y la baja visibilidad.