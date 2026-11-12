El sector textil advierte que su supervivencia es una decisión política

En la antesala de una nueva edición de ProTextil 2026, las cifras difundidas por la Fundación Pro Tejer exponen un escenario de extrema gravedad que acumula una contracción del 33,9% respecto a 2023.

La combinación de una fuerte retracción del consumo interno, la apertura a las importaciones y el avance desregulado del comercio digital e internacional profundizó un ahogamiento productivo que ya provocó el cierre de más de mil empresas industriales.

El impacto social de este desplome se traduce en la pérdida de casi 29.000 puestos de trabajo formales en los sectores de textiles, indumentaria y calzado desde finales de 2023, explicando un tercio de todo el empleo industrial destruido en el período.

Ante este panorama, los empresarios reclamaron al Gobierno una intervención urgente que regule las plataformas digitales, frene el contrabando y alivie la carga tributaria, advirtiendo que ningún equilibrio macroeconómico es sostenible si margina al trabajo argentino.

(Con información de Infobae)