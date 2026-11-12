La trampa del 2%: por qué los servicios y las tarifas frenan la baja definitiva de la inflación

Mientras la apertura comercial y la debilidad del consumo logran mantener a raya el valor de los bienes, la economía argentina se enfrenta a un núcleo duro que impide perforar el umbral del 2% mensual. Alquileres, prepagas, educación, transporte público y tarifas energéticas continúan escalando por encima del promedio general, transformándose en los principales motores de una inercia inflacionaria que desconcierta a los analistas.

Detrás de este comportamiento dual se cruzan dos necesidades críticas para el Gobierno: la urgencia de sostener el superávit fiscal mediante la reducción de subsidios y la persistencia de mecanismos contractuales de actualización. Economistas coinciden en que, al carecer de la competencia directa de productos importados, los servicios privados ajustan sus valores de forma sistemática, a lo que se suman impactos puntuales como la quita del subsidio al régimen de zonas frías.

Hacia adelante, el sendero de desaceleración dependerá de la cautela oficial en la autorización de tarifas y del comportamiento del frente cambiario. Si bien los expertos estiman que el índice podría perforar la barrera actual una vez absorbidos los shocks tarifarios, advierten que un eventual reacomodamiento del dólar o un desanclaje de expectativas se mantienen como las principales amenazas latentes para los próximos meses.

(Con información de La Nación)