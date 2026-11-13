Embarcación: el Gobierno dice que la situación está controlada

La ciudad de Embarcación intenta recuperar la normalidad después del violento temporal que dejó viviendas dañadas, árboles caídos y serios problemas en los servicios básicos. Aunque el Gobierno provincial aseguró que la situación está controlada, numerosas familias todavía necesitan asistencia y continúan los trabajos para restablecer el suministro de agua y electricidad.

El operativo sanitario registró 150 personas atendidas durante la primera hora y media de la emergencia y otras 100 durante la madrugada, según el último informe oficial. Entre los casos de mayor gravedad se encuentra una niña de dos años que sufrió un traumatismo de cráneo y permanece bajo atención médica especializada.

La niña herida evoluciona favorablemente y será operada

El Ministerio de Salud informó que la menor, trasladada inicialmente a Orán, presenta una evolución favorable y será derivada mediante un vuelo sanitario para una cirugía programada.

El ministro Federico Mangione, quien recorrió la zona afectada, recibió el informe médico del gerente del Hospital San Roque, Javier Biurrun, y confirmó que se reforzaron los insumos sanitarios para garantizar la atención.

Una de las novedades es que el hospital recuperó el suministro eléctrico, luego de haber funcionado con un grupo electrógeno durante las primeras horas posteriores al temporal.

Barrios afectados y familias que esperan asistencia

Los relevamientos continúan en distintos sectores de Embarcación, entre ellos Cristo Arriba, La Loma, El Tuscal, Las Moras, La Unión, Tráfico y Cherenta, además del asentamiento 200 Viviendas.

Los equipos de asistencia recorren los domicilios para determinar qué familias necesitan alimentos, elementos de primera necesidad y materiales para afrontar los daños provocados por las ráfagas.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Social, las provisiones ya se encuentran disponibles en el municipio y se organizan las entregas de acuerdo con las necesidades detectadas.

Aunque se habilitó un espacio para recibir evacuados, hasta el momento no se registraron familias evacuadas, ya que los vecinos optaron por permanecer en sus viviendas pese a los destrozos.

El agua potable todavía no llega con normalidad a todos los sectores

Uno de los principales problemas sigue siendo el abastecimiento de agua. Los cortes de energía eléctrica afectaron el funcionamiento de los pozos que alimentan la red de distribución.

Aguas del Norte informó que la planta potabilizadora funciona con normalidad y que gran parte del municipio está siendo abastecida mediante maniobras de válvulas y grupos electrógenos instalados en los pozos principales.

Sin embargo, en algunos sectores todavía no se pudo restablecer el servicio, debido a la presencia de árboles y postes caídos que impiden acceder a las instalaciones.

Para asistir a los vecinos que permanecen sin suministro, se implementó un operativo con camiones cisterna y se enviaron unidades de refuerzo desde la ciudad de Salta.

El Gobierno asegura que la emergencia está controlada

La vocera provincial, Paula Benavides, afirmó que la situación se encuentra controlada, aunque reconoció que las tareas de asistencia y recuperación de servicios continúan.

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, y el intendente Carlos Funes coordinan los relevamientos y trabajos en los sectores afectados, junto con equipos sanitarios, de seguridad y servicios públicos.

Mientras avanzan los operativos, la principal preocupación de los vecinos sigue siendo recuperar las condiciones básicas de habitabilidad, especialmente en las viviendas que perdieron sus techos y en los barrios donde todavía persisten dificultades con el abastecimiento de agua.

