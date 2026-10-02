San Juan: murió un bebé de un año tras caer a un canal de riego

El niño fue encontrado por su abuelo luego de que la familia advirtiera que ya no estaba en la vivienda. La Justicia investiga cómo ocurrió la caída.
 
Provincias02/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Un bebé de un año murió este jueves al mediodía tras caer a un canal de riego en una zona ubicada entre Cañada Honda y Los Berros, en el departamento Sarmiento, provincia de San Juan.

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Según informó Infobae, el abuelo del niño advirtió que el pequeño ya no se encontraba en la vivienda familiar y comenzó a buscarlo en los alrededores. Poco después lo encontró dentro del canal. infobae

Las autoridades intentan establecer cómo el bebé llegó hasta el lugar, cuánto tiempo permaneció alejado de su familia y en qué circunstancias se produjo la caída. La investigación continúa abierta.

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