San Juan: murió un bebé de un año tras caer a un canal de riego

Un bebé de un año murió este jueves al mediodía tras caer a un canal de riego en una zona ubicada entre Cañada Honda y Los Berros, en el departamento Sarmiento, provincia de San Juan.

Según informó Infobae, el abuelo del niño advirtió que el pequeño ya no se encontraba en la vivienda familiar y comenzó a buscarlo en los alrededores. Poco después lo encontró dentro del canal. infobae

Las autoridades intentan establecer cómo el bebé llegó hasta el lugar, cuánto tiempo permaneció alejado de su familia y en qué circunstancias se produjo la caída. La investigación continúa abierta.