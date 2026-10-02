San Juan: murió un bebé de un año tras caer a un canal de riego

Tucumán: lo detuvieron en un control y terminó incendiando su propia moto
Ivana ChañiProvincias02/10/2026
El joven, de 27 años, reaccionó de forma agresiva durante un operativo policial en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Terminó aprehendido.
Un bebé de un año murió este jueves al mediodía tras caer a un canal de riego en una zona ubicada entre Cañada Honda y Los Berros, en el departamento Sarmiento, provincia de San Juan.
Según informó Infobae, el abuelo del niño advirtió que el pequeño ya no se encontraba en la vivienda familiar y comenzó a buscarlo en los alrededores. Poco después lo encontró dentro del canal. infobae
Las autoridades intentan establecer cómo el bebé llegó hasta el lugar, cuánto tiempo permaneció alejado de su familia y en qué circunstancias se produjo la caída. La investigación continúa abierta.