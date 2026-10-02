Tucumán: lo detuvieron en un control y terminó incendiando su propia moto

Un insólito episodio ocurrió en pleno centro de San Miguel de Tucumán, donde un joven de 27 años prendió fuego su propia motocicleta luego de ser interceptado durante un control policial.

Según informó Infobae, el hecho ocurrió alrededor de las 19 del martes en calle 9 de Julio al 600, mientras efectivos del I° Distrito Urbano realizaban tareas de prevención. Tras ser detenido para el control, el motociclista reaccionó de manera agresiva y, en medio del procedimiento, incendió el rodado frente a los agentes.

La situación generó riesgo para quienes circulaban por el lugar y, una vez controlado el fuego, el joven fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial. La motocicleta quedó a disposición de personal de Criminalística para las pericias correspondientes.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Rivadeneira, y fue encuadrada dentro de los delitos contra la seguridad pública.