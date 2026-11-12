A continuación compartimos editorial del periodista Mario Ernesto Peña, en el programa Cara a Cara.
Este jueves en Cara a Cara
Cara a Cara12/11/2026
El ciclo conducido por Mario Ernesto Peña reúne los hechos periodísticos más trascendentes de esta semana. Análisis y opinión con especialistas.
Este jueves 12 de noviembre, Mario Ernesto Peña entrevista a Gonzalo Macedo, director de Vialidad de Salta; y a Claudio Del Plá, dirigente del Partido Obrero.
A las 22 por Aries, Multivisión y Somos Salta.
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