Este jueves en Cara a Cara

El ciclo conducido por Mario Ernesto Peña reúne los hechos periodísticos más trascendentes de esta semana. Análisis y opinión con especialistas.
Cara a Cara12/11/2026

Cara a Cara Jueves

Este jueves 12 de noviembre, Mario Ernesto Peña entrevista a Gonzalo Macedo, director de Vialidad de Salta; y a Claudio Del Plá, dirigente del Partido Obrero.

A las 22 por Aries, Multivisión y Somos Salta.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail