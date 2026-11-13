La abogada previsional Julia Toyos, columnista de Pelo & Barba, por Aries, participó de un encuentro internacional de seguridad social que reunió a representantes de distintos países de América Latina. En su columna, contó que allí se debatió cómo ampliar el acceso a las jubilaciones y cómo garantizar que los haberes alcancen para vivir.

El acceso a una jubilación y el monto del haber

Toyos comparó la situación argentina con la de países donde los trabajadores independientes tienen menos vías para incorporarse a la seguridad social. Mencionó el caso de México y lo contrastó con el monotributo argentino para explicar por qué considera importante que los autónomos puedan aportar.

“Es importante ser parte de un sistema, porque mal o bien tenés obra social”, sostuvo. Agregó que estar dentro del sistema también permite acceder a prestaciones ante una contingencia.

Qué cuestionó Toyos del ajuste por inflación

La abogada contó que, durante el encuentro, discutió con un expositor que defendía el ajuste por inflación como una forma de preservar el poder adquisitivo de los jubilados. “¿Qué inflación va a mantener el poder adquisitivo?”, preguntó. Según su análisis, el IPC y el costo de vida responden a formas distintas de medición.

Toyos también recordó el uso del salario mínimo, vital y móvil como referencia para el haber jubilatorio y cuestionó el nivel actual de ese salario. En la columna sostuvo que se encuentra por debajo de la remuneración del personal de casas particulares.