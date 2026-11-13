Embarcación, devastada por el temporal: “En 20 minutos cambió todo”

La ciudad de Embarcación amaneció este viernes con un panorama desolador, después del violento temporal que provocó graves destrozos, dejó alrededor de 150 personas atendidas y obligó a desplegar operativos de emergencia. Árboles caídos, postes derrumbados, viviendas sin techo y calles cubiertas de escombros forman parte del escenario que enfrentan los vecinos.

En Pelo y Barba, por Aries, el periodista local Ariel Costilla recorrió los barrios afectados y describió la angustia de las familias que perdieron sus pertenencias. "Es una ciudad destrozada. Es una ciudad que lamentablemente pasó algo muy terrible que jamás en la historia ocurrió", expresó.

Según relató, las ráfagas superaron los 100 kilómetros por hora y en apenas 20 minutos modificaron por completo el paisaje urbano. La fuerza del viento arrancó techos, derribó paredes y desplazó chapas hasta 200 y 300 metros de distancia.

Familias que perdieron todo y vecinos que trabajan entre los escombros

Desde la zona de Matadero y Santa Clara, Costilla describió la situación de las familias más afectadas, muchas de ellas de escasos recursos y con importantes daños en sus viviendas.

"Estoy ahora en Matadero, Santa Clara, haciendo algunas entrevistas. Un árbol cayó encima de la casa de una señora, se salvó de milagro y no sabe cómo va a comenzar de nuevo", contó.

El periodista explicó que la magnitud del desastre dificulta que la asistencia llegue rápidamente a todos los sectores. Si bien reconoció la presencia de organismos provinciales, señaló que al momento de su recorrida todavía había vecinos que no habían recibido ayuda. "No hay una cuadra que no tenga un poste caído o un árbol. Se escuchan motosierras por todos lados", afirmó.

En distintos barrios, los propios habitantes comenzaron a retirar ramas, árboles y restos de estructuras que quedaron sobre las viviendas. La reconstrucción demandará una importante cantidad de recursos, especialmente para quienes perdieron techos, muebles y elementos indispensables.

Sin electricidad y con dificultades para comunicarse

Otro de los problemas que enfrenta Embarcación es la interrupción del suministro eléctrico, que afecta tanto a las viviendas como a las comunicaciones.

"No tenemos luz. No hay energía. No se pueden cargar los teléfonos para poder tener una buena comunicación", explicó Costilla. En cuanto al agua potable, informó que el servicio comenzó a recuperarse alrededor de las 2 de la madrugada, después de que Aguas del Norte instalara grupos electrógenos para poner en funcionamiento los pozos de abastecimiento.

También se dispusieron camiones cisterna para asistir a los barrios mientras avanzan las tareas de recuperación de los servicios.

"La verdad que se va a necesitar muchísima ayuda para poder levantar de nuevo la ciudad", concluyó el periodista, al describir la magnitud de los daños y la preocupación de los habitantes.