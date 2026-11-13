Temporal en Embarcación: 150 heridos y un niño grave

El ministro de Salud, Federico Mangione, confirmó ocho pacientes derivados, entre ellos un niño con traumatismo de cráneo. El temporal causó graves destrozos en la ciudad.
Salta13/11/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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El violento temporal que azotó Embarcación dejó alrededor de 150 personas heridas y numerosos destrozos en viviendas, vehículos e infraestructura pública. En Pelo y Barba por Aries, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, describió el fenómeno como "un tornado muy nocivo, muy fuerte" y aseguró que el panorama en la ciudad es desolador. La fuerza del viento provocó derrumbes de paredes, voladuras de estructuras, caída de árboles y postes eléctricos, además de interrupciones en los servicios esenciales.

Entre los afectados, ocho pacientes debieron ser derivados y un niño sufrió un grave traumatismo de cráneo cuando una pared se desplomó y un ladrillo lo golpeó en la cabeza. Mangione explicó que el menor ingresó con convulsiones, fue sometido a una tomografía y evaluado por especialistas. Aunque permanecía estabilizado al momento de la entrevista, continuaba bajo observación para determinar su evolución y descartar posibles complicaciones que requieran una intervención quirúrgica.

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