Temporal en Embarcación: 150 heridos y un niño grave

El violento temporal que azotó Embarcación dejó alrededor de 150 personas heridas y numerosos destrozos en viviendas, vehículos e infraestructura pública. En Pelo y Barba por Aries, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, describió el fenómeno como "un tornado muy nocivo, muy fuerte" y aseguró que el panorama en la ciudad es desolador. La fuerza del viento provocó derrumbes de paredes, voladuras de estructuras, caída de árboles y postes eléctricos, además de interrupciones en los servicios esenciales.

Entre los afectados, ocho pacientes debieron ser derivados y un niño sufrió un grave traumatismo de cráneo cuando una pared se desplomó y un ladrillo lo golpeó en la cabeza. Mangione explicó que el menor ingresó con convulsiones, fue sometido a una tomografía y evaluado por especialistas. Aunque permanecía estabilizado al momento de la entrevista, continuaba bajo observación para determinar su evolución y descartar posibles complicaciones que requieran una intervención quirúrgica.