Embarcación: el temporal dejó el servicio de agua al 50% y enviaron cisternas

El servicio de agua en Embarcación funcionaba al 50% en la mañana de este viernes 13 de noviembre, tras el temporal que interrumpió el suministro eléctrico. En Pelo & Barba, por Aries, el jefe de Aguas del Norte en la zona, Marcelo Quiroga, explicó que algunos sectores tenían servicio normal, otros registraban baja presión y en otros seguía cortado.

Instalan generadores para recuperar el 80% del servicio

Aguas del Norte comenzó a trabajar el jueves por la noche y ubicó grupos electrógenos en el pozo 6 y en el pozo 25 de Mayo, los de mayor producción. Al momento de la entrevista, la empresa instalaba otros dos equipos para intentar llevar el servicio al 80%.

Quiroga atribuyó la interrupción al corte de luz. “Tanto los pozos de agua como la planta potabilizadora dependen del servicio eléctrico”, explicó. Indicó que las instalaciones de la empresa no sufrieron daños directos y que la planta potabilizadora seguía funcionando con su propio generador.

Enviaron camiones cisterna para repartir agua

Dos camiones cisterna ya iban rumbo a Embarcación y se esperaba que otros dos llegaran entre las 10 y las 10:30. La empresa también preparaba un punto de carga para agilizar el reparto en los sectores afectados, incluidos aquellos a los que no llega la red.

Quiroga señaló que, al momento de la entrevista, todavía no había un horario para el restablecimiento del suministro eléctrico.