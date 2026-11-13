Lluvia, viento y posible granizo en Salta: dónde rige la alerta este viernes
La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó una alerta por tormentas para este viernes 13 de noviembre. Se esperan acumulados de 20 a 50 milímetros de lluvia, con posibilidad de superar ese rango en sectores de las yungas.
Qué zonas están bajo alerta
El aviso alcanza a las yungas de Iruya, Santa Victoria y Orán. En esos sectores, las ráfagas podrían superar los 60 km/h y las lluvias persistentes podrían provocar anegamientos y crecidas repentinas. También se prevé posible caída de granizo en las zonas altas.
La alerta incluye además a la Puna y los valles de Cachi, Molinos y La Poma, al departamento Los Andes y a los valles de Cafayate, Rosario de Lerma, San Carlos y La Caldera, junto con zonas aledañas.
Qué hacer durante la tormenta
Defensa Civil recomendó asegurar los objetos sueltos antes de la tormenta, evitar actividades al aire libre y mantenerse lejos de árboles, postes y cables caídos. También pidió evitar circular por calles anegadas o cruzar cauces de ríos.
En caso de emergencia, el organismo indicó comunicarse con el 911.