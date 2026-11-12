Combustibles: estiman un atraso del 10%, pero descartan subas bruscas

Mientras la agenda informativa de los últimos días estuvo concentrada en la visita del papa León XIV a la Argentina, el precio de los combustibles volvió a instalarse como una preocupación para consumidores y estaciones de servicio. Desde el sector advierten que los valores actuales quedaron retrasados frente a los costos internacionales y que podrían registrarse nuevos incrementos.

En diálogo con Pelo & Barba, por Aries, la presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta, Andrea Guriab, explicó que las petroleras no trasladaron completamente a los surtidores el aumento internacional del petróleo, lo que generó un desfasaje que todavía no fue compensado.

La empresaria recordó que en enero de 2026 la nafta rondaba los $1.560 y el gasoil los $1.600, mientras que en octubre los valores ya se ubicaban entre $2.200 y $2.300, según la petrolera.

Según explicó, durante la crisis de Medio Oriente las compañías aplicaron mecanismos de amortiguación para evitar que las fuertes subas del crudo impactaran directamente sobre los consumidores.

¿Cuánto podrían aumentar los combustibles?

“Los analistas estiman que para quedar en equilibrio el precio del combustible tendría que estar subiendo entre el 9 y el 10%”, sostuvo Guriab.

Sin embargo, aclaró que no espera un incremento de esa magnitud de manera inmediata. Consideró más probable que las petroleras realicen ajustes graduales, del 1,5% o el 2%, para recuperar parte del retraso acumulado.

La dirigente explicó que la caída de las ventas limita la posibilidad de aplicar aumentos bruscos. Además, señaló que, aunque el precio internacional del petróleo retrocedió, eso no necesariamente se traducirá en una reducción de los valores en Argentina.

Las estaciones de servicio también enfrentan mayores costos

Guriab advirtió que la rentabilidad del sector se encuentra bajo presión por el incremento de los gastos operativos, entre ellos la electricidad, los salarios, las auditorías y los insumos necesarios para el mantenimiento de las instalaciones.

“Pareciera ser que nominalmente se factura más, pero la rentabilidad es muy pequeña”, expresó.

En cuanto a la situación de Salta, explicó que las ventas de gasoil registraron una recuperación cercana al 2%, impulsada principalmente por la zafra, la agroindustria, la minería y el transporte vinculado con esas actividades.

No obstante, aclaró que se trata de un comportamiento estacional y que las ventas de nafta continúan prácticamente estancadas.

El Gobierno y los impuestos que todavía no se actualizaron

La presidenta de la Cámara también se refirió a la política del Gobierno nacional y consideró que el combustible constituye una variable importante para contener la inflación.

“El incremento del combustible acelera mucho los índices de inflación”, afirmó, al señalar que espera prudencia de las autoridades frente a eventuales ajustes.

Guriab recordó que el Gobierno viene postergando actualizaciones del impuesto a los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono, dos componentes que también podrían presionar sobre los precios si finalmente se aplicaran.

Aunque los precios están formalmente liberados y cada petrolera define su propia política comercial, la dirigente sostuvo que existieron mecanismos de intervención indirecta destinados a moderar los aumentos.

De esta manera, el sector enfrenta un escenario de precios que considera retrasados, costos operativos crecientes y una demanda debilitada. Para los consumidores, la principal incertidumbre es cuándo y en qué magnitud ese desfasaje podría trasladarse nuevamente a los surtidores.