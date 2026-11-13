Mangione: “Lo de Embarcación es una catástrofe”

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, confirmó que el violento temporal que azotó Embarcación dejó alrededor de 150 personas heridas, ocho pacientes derivados y graves daños en viviendas e instalaciones sanitarias. Además, advirtió sobre los riesgos epidemiológicos que podrían presentarse en los próximos días como consecuencia de las condiciones en las que quedó la ciudad.

En Pelo y Barba, por Aries, mientras recorría las zonas afectadas, el funcionario describió un panorama desolador y aseguró que el fenómeno tuvo características de un tornado. "Fue un tornado muy nocivo, muy fuerte", expresó, al señalar que la emergencia obligó a desplegar un importante operativo sanitario.

Un niño sufrió un traumatismo de cráneo y permanece bajo observación

Entre los heridos se encuentra un niño que sufrió un fuerte golpe en la cabeza luego de que una pared se derrumbara durante la tormenta. Según explicó Mangione, el menor ingresó con convulsiones y fue clasificado inicialmente como un paciente de código rojo.

"Se le cayó una pared encima y le pegó un ladrillo en la cabeza", relató el ministro. Agregó que se le realizó una tomografía y que fue evaluado por especialistas en neurología.

Mangione indicó que el niño se encontraba estabilizado, aunque su evolución debía seguirse de cerca para descartar complicaciones, como un posible hematoma subdural. Hasta el momento de la entrevista, no estaba prevista una intervención quirúrgica.

Respecto de los demás pacientes, informó que ocho personas debieron ser derivadas y que los casos restantes fueron atendidos y compensados por los equipos médicos.

El hospital sufrió daños y trabaja con un grupo electrógeno

El ministro destacó la respuesta del hospital de Embarcación, donde 11 médicos trabajaron para asistir a los damnificados durante las horas más críticas del temporal.

Sin embargo, el propio establecimiento sanitario sufrió daños materiales. La fuerza del viento destruyó puertas de vidrio del ingreso y ventanas del sector de terapia intensiva, que todavía no había sido inaugurado.

Mangione explicó que, debido al corte del suministro eléctrico, el hospital continuaba funcionando mediante un grupo electrógeno.

Para afrontar la emergencia también se incorporaron profesionales de los hospitales de Pichanal y Orán, mientras que unas diez ambulancias participaron del operativo de asistencia y traslado de pacientes.

Alerta sanitaria por dengue, hepatitis y otras infecciones

Una de las principales preocupaciones del Ministerio de Salud es la situación sanitaria que podría generarse después del temporal, especialmente por la acumulación de agua, las altas temperaturas y la interrupción de servicios esenciales.

"Detrás de estas catástrofes se vienen las pestes", advirtió Mangione, quien mencionó el riesgo de dengue, salmonelosis, hepatitis y otras enfermedades infecciosas.

El funcionario explicó que equipos sanitarios realizan recorridos preventivos en las zonas afectadas para detectar posibles focos de infección y evitar complicaciones epidemiológicas.

También señaló que la falta de agua potable y electricidad agrava las condiciones de numerosas familias, mientras los organismos provinciales trabajan de manera coordinada para asistir a los vecinos.

Viviendas destruidas y familias que temen abandonar sus casas

Mangione describió calles con postes eléctricos caídos, árboles sobre vehículos y paredes derrumbadas. Además, señaló que se analizaba la posibilidad de habilitar centros de refugio ante la persistencia de condiciones peligrosas.

Sin embargo, explicó que algunos vecinos se resisten a abandonar sus viviendas por temor a sufrir robos mientras permanecen fuera de sus propiedades.

"Mucha gente no quiere dejar sus casas, totalmente entendible", expresó el ministro, quien aseguró que continuaban los relevamientos para determinar las necesidades más urgentes de la población.