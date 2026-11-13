Fuerte temporal en Embarcación: 150 heridos, voladuras de techos y cortes de luz

Un violento temporal de lluvia, viento y actividad eléctrica azotó ayer jueves a la localidad de Embarcación, en el departamento San Martín, dejando al menos 150 personas heridas, viviendas dañadas, árboles y postes caídos y cortes generalizados de energía eléctrica. La tormenta también afectó a Senda Hachada y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.

El Ministerio de Salud informó que los 150 heridos fueron asistidos en el hospital San Roque. Entre los casos de mayor gravedad, un niño debió ser trasladado en código rojo al hospital de Orán con traumatismo encéfalo craneano grave. Además, cuatro pacientes presentan lesiones traumatológicas, incluidas fracturas, y otros cuatro sufrieron heridas cortantes. Se reforzaron las guardias médicas y se enviaron ambulancias desde Pichanal y Orán.

El Gobierno provincial activó el Comité de Emergencia Climática, encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, quien trabaja en la zona junto al intendente Carlos Funes. Los equipos realizan relevamientos de las familias afectadas por voladuras de techos y preparan asistencia con elementos de primera necesidad. También se evalúa la habilitación de un centro de evacuados.

Por otra parte, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases en las escuelas afectadas, mientras se inspeccionan los daños en los establecimientos. La Policía y los organismos de emergencia reforzaron su presencia para colaborar con los operativos de asistencia.

En tanto, la empresa EDESA informó que la caída de árboles y postes provocó daños importantes en las líneas de media tensión y dejó sin suministro eléctrico a sectores de Embarcación y Senda Hachada. Cuadrillas trabajan en la reparación de las instalaciones, mientras continúa vigente una alerta amarilla por tormentas en el departamento San Martín.