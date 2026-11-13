Aeropuerto de Salta: dos vuelos a Aeroparque registran demoras

Castraciones gratuitas: el móvil municipal inicia la semana en barrio Progreso
Ivana ChañiSalta15/11/2026
El operativo municipal llegará a cuatro barrios y mantendrá un punto fijo en San Luis. La atención será con turno previo por WhatsApp.
Dos vuelos de Aerolíneas Argentinas con destino al Aeroparque Jorge Newbery figuraban demorados en el tablero de partidas del aeropuerto de Salta a las 7:29 de este viernes 13 de noviembre.
El vuelo AR 1495, previsto para las 11:00, pasó a tener una salida estimada a las 11:35. El AR 1491, programado para las 15:45, figuraba con partida estimada a las 16:30.
La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes operaba con la pista habilitada y condiciones meteorológicas favorables.