Aeropuerto de Salta: dos vuelos a Aeroparque registran demoras

Dos vuelos de Aerolíneas Argentinas con destino al Aeroparque Jorge Newbery figuraban demorados en el tablero de partidas del aeropuerto de Salta a las 7:29 de este viernes 13 de noviembre.

Los nuevos horarios de salida a Aeroparque

El vuelo AR 1495, previsto para las 11:00, pasó a tener una salida estimada a las 11:35. El AR 1491, programado para las 15:45, figuraba con partida estimada a las 16:30.

La pista del aeropuerto de Salta está habilitada

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes operaba con la pista habilitada y condiciones meteorológicas favorables.