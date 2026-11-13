Aeropuerto de Salta: dos vuelos a Aeroparque registran demoras

Las partidas de Aerolíneas Argentinas fueron reprogramadas para este viernes. Una saldría 35 minutos más tarde y la otra, 45.
Salta13/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

aeropuerto de salta

Dos vuelos de Aerolíneas Argentinas con destino al Aeroparque Jorge Newbery figuraban demorados en el tablero de partidas del aeropuerto de Salta a las 7:29 de este viernes 13 de noviembre.

Los nuevos horarios de salida a Aeroparque

El vuelo AR 1495, previsto para las 11:00, pasó a tener una salida estimada a las 11:35. El AR 1491, programado para las 15:45, figuraba con partida estimada a las 16:30.

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La pista del aeropuerto de Salta está habilitada

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes operaba con la pista habilitada y condiciones meteorológicas favorables. 

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