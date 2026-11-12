Multaron al Banco Industrial tras las filas bajo el sol en Salta

Defensa del Consumidor sancionó a la entidad tras las demoras de este jueves. La Provincia gestionó atención prioritaria para quienes seguían en la fila.
Salta12/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

FILAS BANCO INDUSTRIAL (2)

Defensa del Consumidor multó al Banco Industrial tras las demoras en la sucursal de 20 de Febrero 63, en la ciudad de Salta, según pudo confirmar Aries. Durante la mañana se formó una fila de media cuadra y una mujer se descompuso dentro del banco. La atendió personal de una ambulancia.

La secretaria de las Personas Mayores de Salta, María Agustina Esteban Zamar, se reunió con el gerente y pidió que se priorizara la atención de los adultos mayores. “No podemos tener a las personas mayores bajo el sol descompensándose”, dijo en diálogo con Aries.

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Esteban Zamar explicó que los feriados desplazaron el cronograma de pagos y que este jueves también llegaron usuarios que debían hacer sus trámites el miércoles. A la concentración de personas se sumó una falla en el sistema, según le informó el gerente.

La sucursal salteña está incluida en el acuerdo para transferir parte del negocio de banca minorista del Banco Industrial a Banco Patagonia

Quiénes tendrán prioridad el viernes

La funcionaria dijo que comenzaron a anotar a las personas que todavía estaban en la fila para que pudieran regresar el viernes 13 de noviembre a primera hora y ser atendidas con prioridad.

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