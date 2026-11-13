Estado de rutas en Salta: desvío en la Ruta 40 y agua en la Ruta 34

La Ruta Nacional 40 tiene un desvío habilitado entre Seclantás y Molinos por daños en la calzada. El paso alternativo es por la Ruta Provincial 53 hacia Churcal, según el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta de este viernes 13 de noviembre.

Rutas nacionales con complicaciones en Salta

Ruta 34. Entre Pichanal y Embarcación hay baches, animales sueltos y agua acumulada. A la altura de Embarcación también se reportaron desniveles y reparaciones. Hacia General Mosconi hay obras en ejecución.

Ruta 9/34. Entre Metán y Rosario de la Frontera hay maquinaria trabajando, baches y sectores con agua. En Cabeza de Buey, entre los kilómetros 1438 y 1440, la calzada está resbaladiza por la humedad.

Ruta 50. Se informó agua sobre un sector del puente del río Pescado.

Ruta 51. Entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres hay pozos y tránsito de camiones. El parte advierte sobre un socavón en San Antonio de los Cobres y baches profundos en Tastil y Las Cuevas.

Ruta 68. Hay numerosos pozos y tramos con ripio entre La Merced y La Viña. En la Garganta del Diablo se reportaron deslizamientos de material.

Neblina en la Ruta 33 y paso alternado en la Ruta 27

En la Ruta Provincial 33 se registró neblina intensa entre los kilómetros 44 y 59, además de presencia de fauna. El informe indica circular a velocidad reducida y señala una máxima de 60 km/h en el sector de Los Cardones.

En la Ruta Provincial 27, en la zona de Tolar Grande, hay maquinaria de mantenimiento y paso alternado. También se pidió precaución por la circulación de camiones.

En Isla de Cañas, el informe advierte sobre pedregullo en la Ruta Provincial 18 y la crecida del río. En Iruya, la Ruta Provincial 133 presenta sectores de cornisa y calamina. El reporte indica evitar el cruce de arroyos con correntada.