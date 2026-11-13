Sico habilitado y Jama cerrado: cómo cruzar a Chile este viernes

El paso Sico, en Salta, está habilitado de 9 a 19 para todo tipo de vehículos este viernes 13 de noviembre. El paso Jama, en Jujuy, figuraba cerrado al tránsito vehicular en el informe de las 8 de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

Chile: Sico admite vehículos y Socompa es solo ferroviario

Sico es el cruce salteño habilitado para vehículos en el informe de este viernes. Socompa está reservado al tránsito ferroviario. En los caminos de altura, la Provincia recomendó llevar abrigo, revisar el combustible y los neumáticos, y consultar el estado del paso antes de salir.

Bolivia y Paraguay: qué pasos están abiertos y en qué horarios

Salvador Mazza, Los Toldos y puente internacional de Aguas Blancas: habilitados las 24 horas hacia Bolivia.

Chalanas de Aguas Blancas: habilitadas de 6 a 20 .

Misión La Paz, hacia Paraguay: habilitado de 7 a 20 .

El informe prevé lloviznas en Los Toldos y una máxima de 43 °C en Misión La Paz. Para quienes viajen hacia Paraguay, la recomendación es llevar agua suficiente y conducir con precaución por el ripio, el viento y la posible presencia de animales sueltos.