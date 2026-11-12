Una cortina de agua y fuertes ráfagas sorprendieron a Embarcación

Una fuerte tormenta sorprendió a Embarcación, en el norte salteño, con intensas ráfagas de viento y una importante caída de agua en un corto período. El fenómeno generó una marcada reducción de la visibilidad y quedó registrado en distintas imágenes que los vecinos compartieron en las redes sociales.

Las imágenes muestran una densa cortina de lluvia que prácticamente oculta las construcciones y los vehículos ubicados a pocos metros. Desde lugares resguardados, varios residentes filmaron la intensidad del temporal, mientras el agua escurría por las calles y las precipitaciones cubrían parcialmente árboles, postes y viviendas.

Aunque los registros permiten dimensionar la fuerza del episodio, hasta el momento no se cuenta con mediciones oficiales sobre la cantidad de agua caída ni sobre la velocidad de las ráfagas. Tampoco se habían informado daños en viviendas, personas heridas o interrupciones del suministro eléctrico.