Estados Unidos replegó aviones cisterna británicos tras una alerta iraní

La tensión geopolítica volvió a sacudir las instalaciones militares occidentales este lunes, cuando Washington ordenó el traslado inmediato de varios aviones cisterna estratégicos apostados en suelo británico. La medida, impulsada tras recibir informes de inteligencia sobre un inminente riesgo iraní, afectó directamente a la base de RAF Mildenhall, en el este de Inglaterra, desde donde dos aeronaves partieron hacia Alemania mientras otras buscaron refugio en diferentes enclaves europeos. Aunque el alcance exacto de la amenaza permanece bajo estricto hermetismo oficial, la urgencia del operativo refleja el temor latente a posibles atentados o sabotajes contra los activos estadounidenses en la región.

El periódico The Wall Street Journal sacó a la luz la maniobra preventiva, detallando que las autoridades optaron por dispersar la flota para minimizar riesgos ante cualquier eventualidad. Si bien el Comando Europeo de Estados Unidos evitó confirmar los motivos específicos de la dispersión y se limitó a apelar a los protocolos habituales de entrenamiento y operatividad, el impacto político y militar es inocultable. Las medidas de protección de fuerza se elevaron de manera drástica no solo en Mildenhall, sino también en la base vecina de RAF Lakenheath, evidenciando que el nivel de alerta en las estructuras aliadas de la OTAN se encuentra en su punto más crítico.

Este episodio no representa un hecho aislado, sino que revive el fantasma de lo ocurrido el pasado mes de septiembre, cuando Washington ya se había visto obligado a retirar sus bombarderos de RAF Fairford ante una investigación antiterrorista en curso. En aquella ocasión, la policía británica desarticuló una célula y detuvo a varios sospechosos vinculados con actividades hostiles patrocinadas por Teherán, dejando al descubierto vulnerabilidades preocupantes en la retaguardia británica. La repetición de estos movimientos defensivos confirma que el territorio europeo se ha convertido una vez más en un tablero silencioso de operaciones e inteligencia donde las potencias juegan al borde del conflicto.

Con el personal desplegado en máxima tensión y los canales de cooperación con el gobierno británico operando a contrarreloj, Estados Unidos busca blindar sus capacidades logísticas frente a un enemigo dispuesto a golpear más allá de Medio Oriente. La dispersión de estos aviones cisterna —piezas vitales para cualquier proyección de poder aéreo— demuestra que la Casa Blanca no está dispuesta a subestimar ninguna advertencia en un escenario internacional cada vez más volátil. Mientras las investigaciones continúan su curso en el más absoluto secreto, la presencia militar estadounidense en Europa amanece hoy bajo una sombra de asedio permanente.

(Con información de Ámbito)