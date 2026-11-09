El alivio fiscal que devuelve el respiro a los damnificados por el colapso de Ueno Bank

La crisis desatada tras la abrupta disolución de Ueno Bank encontró una respuesta estatal orientada a amortiguar el golpe financiero sobre los ciudadanos y las empresas que operaban con la entidad. En un movimiento destinado a evitar un efecto dominó sobre la economía de los afectados, el Ejecutivo determinó que aquellos contribuyentes imposibilitados de cumplir con sus compromisos fiscales debido al congelamiento de sus cuentas quedarán exentos de cualquier tipo de penalización monetaria, multas o recargos por mora. La medida busca mitigar los daños colaterales de un revés bancario que paralizó la liquidez de miles de depositantes de un día para el otro.

La decisión se concretó luego de una cumbre estratégica en el Palacio de Gobierno de Asunción, donde el presidente Pedro Alliana y el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, delinearon los instrumentos de contención. Durante el encuentro, el mandatario recalcó la necesidad de implementar mecanismos de flexibilización urgente para respaldar a los sectores que quedaron temporalmente desprovistos de sus recursos a raíz de la intervención ejecutada por el Banco Central del Paraguay (BCP). Bajo esta premisa, el canal oficial del jefe de Estado sintetizó el espíritu de la iniciativa al señalar que ningún ciudadano debe cargar con castigos económicos por una contingencia totalmente ajena a su control.

El alcance de la disposición comprende tanto a personas físicas como a corporaciones que dependían de la infraestructura del banco disuelto para gestionar sus finanzas cotidianas. Además de perdonar las deudas acumuladas por intereses moratorios, las instrucciones giradas a la administración tributaria exigen un acompañamiento flexible que facilite la normalización fiscal sin sumar nuevas presiones sobre patrimonios ya vulnerados. De este modo, el Estado busca trazar un puente de estabilidad que permita sortear la emergencia financiera sin que el peso de la burocracia impositiva profundice la asfixia económica de los damnificados.

(Con información de Ámbito)