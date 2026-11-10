Paraguay: no pueden abrir la bóveda secreta de Santiago Peña y analizan utilizar explosivos

La Fiscalía de Paraguay continúa intentando abrir la bóveda secreta descubierta en la mansión del expresidente Santiago Peña, en San Bernardino. Los investigadores lograron superar una primera puerta, pero se encontraron con una segunda barrera blindada que hasta ahora no pudieron franquear.

El compartimento, oculto detrás de una pared falsa, cuenta con un sofisticado sistema de seguridad que incluiría tecnología israelí, reconocimiento de iris, códigos digitales y cerraduras especiales.

Según publicó el diario paraguayo ABC Color, el fiscal Christian Benítez confirmó que solicitarán asistencia de especialistas para determinar cómo ingresar al recinto sin comprometer las posibles pruebas.

¿Usarán explosivos para abrirla?

Una de las alternativas que analiza el Ministerio Público es realizar una detonación controlada, aunque los investigadores reconocen que podría dañar el contenido de la bóveda y parte de la estructura de la vivienda.

También estudian trasladar a Leticia Ocampos, esposa del exmandatario, para comprobar si cuenta con autorización biométrica para abrir el compartimento. Por el momento, descartaron recurrir al propio Peña.

El hallazgo se produjo durante un allanamiento realizado en el marco de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank. Santiago Peña permanece bajo prisión preventiva, mientras la Fiscalía intenta determinar qué contiene la estructura blindada.