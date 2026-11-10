San Lorenzo sumó un tractor con desmalezadora para reforzar la limpieza de los barrios
La Municipalidad de San Lorenzo incorporó un tractor con desmalezadora para reforzar las tareas de limpieza, mantenimiento y conservación de los espacios públicos en los distintos barrios de la localidad.
Se trata de un John Deere 5075E, un equipo que permitirá ampliar la capacidad operativa del personal municipal y agilizar los trabajos de desmalezado.
La presentación se realizó en San Lorenzo Chico, con la participación del intendente Manuel Saravia, trabajadores municipales y representantes de la empresa proveedora.
Más maquinaria para el mantenimiento de los barrios
“Estamos recibiendo un nuevo tractor con desmalezadora que va a servir para que el municipio pueda continuar con las tareas de mantenimiento en los distintos barrios”, expresó Saravia.
Según informó la Municipalidad, la incorporación permitirá fortalecer los operativos de desmalezado y mejorar la conservación de espacios públicos.
Del acto también participaron autoridades del Concejo Deliberante y funcionarios del área de Ambiente.
El nuevo equipo se suma al parque de maquinaria municipal destinado a las tareas de mantenimiento que se realizan en San Lorenzo.