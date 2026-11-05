San Lorenzo se prepara para la Cacería del Zorro y una feria con más de 200 emprendedores

San Lorenzo tendrá dos propuestas culturales y recreativas durante noviembre: una nueva edición de la tradicional Cacería del Zorro, en la que no se persigue a ningún animal, y una feria que reunirá a más de 200 emprendedores y productores de toda Salta.

En Compartiendo su Mañana, por Aries, el director de Cultura municipal, Virgilio Núñez, explicó cómo se desarrolla la competencia ecuestre, mientras que desde la organización de la feria anticiparon los detalles de la convocatoria.

Cacería del Zorro: una tradición sin animales perseguidos

Aunque su nombre pueda generar confusión, la Cacería del Zorro no consiste en perseguir ni capturar zorros reales.

Núñez explicó que uno de los jinetes es identificado como el “zorro” mediante un pañuelo o brazalete. Este participante sale primero y recibe entre 30 y 40 segundos de ventaja antes de que los demás comiencen a perseguirlo a caballo.

El objetivo es alcanzarlo, en una actividad que busca preservar las tradiciones ecuestres de San Lorenzo.

“Esto a los sanlorenceños nos identifica en un todo”, sostuvo el funcionario, quien destacó que pueden participar jinetes de distintas edades, incluso desde los 7 años.

La competencia está prevista para el domingo 15 de noviembre, aunque su realización dependerá del clima, ya que fue postergada varias veces desde marzo por las lluvias.

La organización contará con seguros para los participantes, dos ambulancias y sectores habilitados para el público.

Más de 200 emprendedores en Los Ceibos

Antes de la competencia ecuestre, San Lorenzo recibirá una nueva edición de la Feria de Emprendedores, organizada junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

La actividad tendrá lugar este sábado 7 de noviembre, de 10 a 20 horas, en el complejo Los Ceibos.

Desde la organización confirmaron en Aries la participación de más de 200 emprendedores y productores de distintos puntos de Salta, que llegarán con una amplia variedad de productos.

La propuesta busca reunir a vecinos, visitantes y productores en una jornada destinada a promover el trabajo emprendedor y la comercialización local.

Ambas actividades forman parte de la agenda de noviembre de San Lorenzo, con propuestas que combinan tradición, cultura y producción provincial.