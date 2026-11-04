San Lorenzo incorporó nuevos instrumentos para la formación musical de niños y jóvenes

La Municipalidad de San Lorenzo incorporó nuevos instrumentos musicales para fortalecer la formación de niños y jóvenes que participan de la Orquesta Infantojuvenil Municipal, que desarrolla sus actividades todos los sábados en el Polo Tecnológico.

La iniciativa se concretó mediante un convenio de colaboración económica entre el municipio y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta, que permitió adquirir un piano digital Yamaha de 88 teclas, con soporte y funda.

Nuevos instrumentos para la orquesta

Durante el acto también se formalizó la donación de un amplificador, un juego de baquetas, un bombo de batería, un bajo eléctrico y un clarinete, realizada por Carolina Pineda Andrade, directora de la orquesta provincial.

La actividad contó con la participación del intendente Manuel Saravia, el secretario de Cultura de la Provincia, Diego Ashur Mas, y docentes y familias de los estudiantes.

Saravia destacó el esfuerzo de los jóvenes que participan de la formación musical y los alentó a continuar desarrollando sus capacidades.

Una joven de San Lorenzo llegó a la orquesta provincial

Uno de los momentos destacados fue la firma de un convenio de comodato para entregar una viola a Juana Mamani, quien inició su formación en la Orquesta Infantojuvenil de San Lorenzo y luego se incorporó a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta.

El acuerdo fue suscripto con Liliana Beatriz Lassi, en representación de la joven.

Durante la jornada también se entregaron certificados a los docentes y se reconoció a los estudiantes sanlorenceños que lograron incorporarse a la formación provincial.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación musical y acompañar el desarrollo artístico de niños y adolescentes de la localidad.