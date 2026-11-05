La próxima semana comienza la restauración del Cristo de La Caldera

El intendente de La Caldera, Diego Sumbay, confirmó que la próxima semana comenzarán las obras de restauración del Cristo de La Caldera, una intervención que demandará una inversión provincial de aproximadamente 280 millones de pesos.

En Día de Miércoles, el jefe comunal explicó que los fondos ya están disponibles y que se entregó un anticipo para la compra de materiales y la preparación de los trabajos.

Una restauración integral después de décadas

Sumbay recordó que el monumento, inaugurado en 1969, tiene aproximadamente 26 metros de altura y nunca recibió una restauración integral.

Si bien años atrás se realizaron tareas de impermeabilización ante el deterioro de algunos sectores, el intendente aseguró que ahora se necesita una intervención más profunda.

La primera etapa contempla trabajos estructurales, impermeabilización, tratamiento de la humedad en las bases y terrazas, mejoras en los accesos e iluminación exterior.

“Esta obra ya inicia la semana que viene, ya los fondos están, se ha dado un anticipo”, afirmó.

El plazo de ejecución previsto es de 90 días, aunque el proyecto completo comprende distintas etapas.

Buscan convertirlo en un atractivo turístico

Una segunda etapa incluirá espacios de recreación, sectores gastronómicos y mejoras adicionales en los accesos.

Sumbay defendió el monto de la inversión al señalar que las dimensiones del monumento obligan a utilizar maquinaria, grúas, materiales especiales y personal especializado.

También destacó que el proyecto apunta a fortalecer el turismo y generar oportunidades para emprendedores gastronómicos, artesanos y comerciantes de La Caldera.

En ese sentido, vinculó la restauración del Cristo con las futuras obras para poner en valor el Dique Campo Alegre, donde el municipio propone mejorar accesos, estacionamientos, iluminación y espacios recreativos.