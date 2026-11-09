Donaron madera decomisada a una escuela técnica de Embarcación

La Escuela Técnica 3115 de Embarcación recibió madera decomisada en una causa judicial por transporte irregular de productos forestales, que fue destinada a los talleres de Carpintería y Tornería. Los alumnos utilizaron el material para elaborar distintos objetos como parte de sus prácticas educativas.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, informó que la donación se concretó a partir de un acuerdo de conciliación en una investigación por el traslado de madera sin la guía correspondiente. Como resultado, se dispuso el decomiso del producto forestal y su entrega a la institución educativa.

Según comunicó el director de la escuela a la Fiscalía, los estudiantes trabajaron con postes de palo santo y quebracho para fabricar adornos, repisas y herramientas. Además, confeccionaron dos mástiles que fueron obsequiados a la dependencia judicial.

Souto destacó que este tipo de donaciones permite que los alumnos accedan a materiales que habitualmente no tienen disponibles para sus prácticas de formación técnica.

La fiscal también señaló que la medida permite dar un destino educativo a los recursos incautados en procedimientos contra el comercio ilegal de madera, en lugar de mantenerlos sin utilización.

De esta manera, el material decomisado fue aprovechado por los estudiantes para desarrollar sus habilidades en carpintería y tornería, al tiempo que se le dio un uso social a los recursos recuperados en el marco de la investigación judicial.