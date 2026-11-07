Feria regional en San Lorenzo: 160 emprendedores ofrecerán sus productos este sábado

Este sábado 7 de noviembre, San Lorenzo será sede de la sexta Feria Regional de Productores, Artesanos y Emprendedores, que se desarrollará de 8 a 20 horas en el Complejo Los Ceibos.

La propuesta contará con la participación de alrededor de 160 emprendedores de más de 20 localidades, que ofrecerán al público productos de elaboración propia.

Una vidriera para la producción local

Entre los participantes habrá representantes de Cachi, San Carlos, Angastaco, Animaná, Orán, Rosario de la Frontera, Campo Quijano, Cerrillos, Chicoana, Vaqueros y otras localidades.

Los visitantes podrán recorrer los puestos, conocer distintas producciones regionales y comprar directamente a sus productores, sin intermediarios.

La feria es organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario, junto con la Municipalidad de San Lorenzo.

El objetivo es facilitar espacios de venta para pequeños emprendimientos y promover los oficios, las tradiciones y la producción artesanal de la provincia.