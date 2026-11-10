Pasos fronterizos: Sico y Jama habilitados este martes para cruzar a Chile

Los pasos fronterizos de Sico y Jama están habilitados este martes 10 de noviembre para todo tipo de vehículos, de acuerdo con el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

Sico funciona de 9 a 19 horas, con cielo soleado y vientos de 24 km/h. Por su parte, Jama, en Jujuy, está habilitado de 8 a 18 horas, con vientos de 57 km/h.

El paso de Socompa permanece operativo exclusivamente para el tránsito ferroviario, con vientos de 53 km/h.

Cruces con Bolivia y Paraguay

En la frontera con Bolivia, el puente internacional de Aguas Blancas, Salvador Mazza y Los Toldos están habilitados durante las 24 horas.

El servicio de chalanas en Aguas Blancas funciona de 7 a 21 horas, mientras que en Salvador Mazza se esperan temperaturas de hasta 34 grados.

En cuanto al paso de Misión La Paz, que conecta con Paraguay, permanece habilitado de 7 a 20 horas, con cielo parcialmente nublado y una máxima prevista de 38 grados.

Las autoridades recomendaron llevar documentación vigente, verificar las condiciones de circulación y extremar los cuidados en los pasos cordilleranos por los fuertes vientos.