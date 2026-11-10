Día de la Tradición: música, baile y folclore gratis en la explanada del Cabildo

Los festejos comenzarán este martes a las 11 con artistas locales y espectáculos de danza. Por la noche, el Cabildo se iluminará de celeste y blanco.
Salta10/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de Salta celebrará este martes 10 de noviembre el Día de la Tradición con una jornada de música y danzas folclóricas en la explanada del Cabildo, abierta a vecinos y turistas.

Las actividades comenzarán a las 11 de la mañana y contarán con la participación de la Banda Municipal 25 de Mayo y el grupo folclórico Los Ceibales.

También se presentarán Nativos Dance Company, la Escuela de Danzas de Belén Jaramillo y bailarines de la tradicional Peña Balderrama.

El encuentro reunirá a niños, jóvenes y adultos en distintos cuadros coreográficos dedicados a las danzas y expresiones culturales argentinas.

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El Cabildo se iluminará de celeste y blanco

Como parte de la celebración, el edificio histórico será iluminado con los colores de la bandera argentina desde las 20 y hasta la medianoche.

El Día de la Tradición se conmemora cada 10 de noviembre en homenaje al nacimiento de José Hernández, escritor y autor del Martín Fierro, una de las obras más representativas de la literatura gauchesca argentina.

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