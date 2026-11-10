El papa León XIV ya está en Córdoba: una multitud lo recibe en una jornada histórica

El papa León XIV ya está en Córdoba. El pontífice arribó este martes 10 de noviembre para protagonizar una de las jornadas centrales de su visita a la Argentina, ante una multitud de fieles que lo esperaba desde la madrugada.

La ciudad se preparó para recibir a peregrinos llegados desde distintos puntos del país, incluidos numerosos salteños que viajaron especialmente para participar de las celebraciones.

La agenda contempla una misa multitudinaria a las 10 en el predio de FAdeA, seguida de un recorrido en papamóvil por las principales calles de Córdoba, donde miles de personas esperan verlo de cerca.

Durante la tarde, León XIV tiene previsto reunirse con obispos, sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral, antes de regresar a Buenos Aires.

Aries en Córdoba: cobertura especial del recorrido papal

Nicolás Ríos, enviado especial de Aries, se encuentra en Córdoba para seguir de cerca las actividades del pontífice y transmitir los testimonios de quienes llegaron para acompañarlo.

Desde las primeras horas de la mañana, el periodista recorrió el centro de la ciudad y dialogó con el sacerdote salesiano Alan Berassi, quien describió el entusiasmo de los fieles.

“Todo el mundo quiere verlo, todos queremos verlo”, expresó.

Aries seguirá el recorrido del papamóvil desde uno de los primeros templos por los que pasará León XIV, con información, imágenes y testimonios durante la jornada.