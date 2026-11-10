“Todo el mundo quiere verlo”: la emoción en Córdoba por la llegada de León XIV

Córdoba vive una jornada de enorme expectativa por la llegada del papa León XIV. Desde las primeras horas de este martes, los fieles comenzaron a ocupar las calles del centro para conseguir un lugar desde donde observar el paso del pontífice.

En diálogo con Nicolás Ríos, enviado especial de Aries a Córdoba, el sacerdote salesiano Alan Berassi, quien estuvo vinculado a las comunidades de Don Bosco en Salta, compartió su emoción ante la visita.

“Rezando, con mucha alegría, con mucho entusiasmo”, respondió al contar cómo se preparó personalmente para recibir al Papa.

El religioso destacó que la presencia de León XIV trasciende a la comunidad católica. “Viene a hablar de humanidad, viene a hablar de valores, viene a hablar de respeto, de unidad, de paz entre nosotros, que eso es lo que hace falta en nuestro país”, expresó.

Aries transmitirá desde el primer templo del recorrido papal

El sacerdote explicó que el pontífice pasará frente al templo salesiano donde se encontraba Nicolás Ríos, antes de continuar su recorrido por otros edificios religiosos, entre ellos la Basílica de Santo Domingo y la Catedral de Córdoba.

Desde ese punto, Aries realizará una cobertura especial del paso de León XIV, con imágenes y testimonios de los fieles que esperan su llegada.

Berassi contó que desde las 5 de la mañana ya había personas apostadas en las inmediaciones y que el paso del Papa por el sector estaba previsto aproximadamente entre las 11.40 y las 11.45.

“Todo el mundo quiere verlo, todos queremos verlo”, aseguró al describir el entusiasmo que se vive en la ciudad.

Durante la conversación, el sacerdote también recordó su paso por Salta y aceptó que el equipo de Aries utilizara un sector junto al atrio del templo para transmitir el recorrido del pontífice.

“Como Salta es la Linda y yo estuve en Salta, te vamos a dejar”, respondió entre risas al pedido del enviado especial.