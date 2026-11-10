Castraciones gratuitas en Salta: el móvil municipal atenderá en barrio El Huaico

La Municipalidad continúa con los operativos de castración de perros y gatos. Los turnos deben solicitarse previamente por WhatsApp.
Salta10/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de Salta continúa con los operativos gratuitos de castración de animales de compañía. Esta semana, el móvil municipal atenderá en barrio El Huaico, a la altura del Ministerio Público, sobre avenida Democracia sin número.

El médico veterinario Alexander Higueras explicó que estas intervenciones permiten prevenir enfermedades y contribuyen al control de la población animal.

En las hembras, la castración previene infecciones uterinas graves y reduce el riesgo de tumores mamarios, especialmente cuando se realiza antes del primer celo.

En los machos, elimina el riesgo de cáncer testicular y disminuye la posibilidad de desarrollar problemas de próstata.

El municipio incorporó recientemente un segundo móvil de castración, que permanece durante una semana en cada punto asignado y tiene capacidad para realizar 40 intervenciones diarias.

Los vecinos interesados deben solicitar turno previamente por WhatsApp al 387 210 2659.

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