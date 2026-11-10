Castraciones gratuitas en Salta: el móvil municipal atenderá en barrio El Huaico

La Municipalidad de Salta continúa con los operativos gratuitos de castración de animales de compañía. Esta semana, el móvil municipal atenderá en barrio El Huaico, a la altura del Ministerio Público, sobre avenida Democracia sin número.

El médico veterinario Alexander Higueras explicó que estas intervenciones permiten prevenir enfermedades y contribuyen al control de la población animal.

En las hembras, la castración previene infecciones uterinas graves y reduce el riesgo de tumores mamarios, especialmente cuando se realiza antes del primer celo.

En los machos, elimina el riesgo de cáncer testicular y disminuye la posibilidad de desarrollar problemas de próstata.

El municipio incorporó recientemente un segundo móvil de castración, que permanece durante una semana en cada punto asignado y tiene capacidad para realizar 40 intervenciones diarias.

Los vecinos interesados deben solicitar turno previamente por WhatsApp al 387 210 2659.