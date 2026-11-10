Aprobaron nuevas normas para construir y preservar edificios en el centro salteño

La Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de Salta (CoPAUPS) aprobó una nueva revisión del Plan Regulador del Área Centro (PRAC), que establece las condiciones para construir, modificar y preservar inmuebles en el casco céntrico de la ciudad.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 193/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. El documento actualiza los criterios de edificabilidad, las alturas permitidas según cada sector y las intervenciones sobre construcciones de valor patrimonial.

Qué aspectos regula

La normativa también incluye disposiciones sobre veredas, accesibilidad, arbolado, carteles comerciales, publicidad, toldos y ocupación del espacio público. Además, incorpora una actualización del catálogo de inmuebles protegidos y nuevas subzonas con características arquitectónicas específicas.

La revisión fue elaborada durante 2025 y 2026, en coordinación con la actualización de los códigos municipales de Planeamiento Urbano y Edificación.

La resolución establece su entrada en vigencia desde la publicación oficial, este martes 10 de noviembre.